PSG - Malaise : Coup de tonnerre pour le grand retour de Neymar !

Bien qu'il semble sur le bon chemin pour reprendre la compétition, Neymar ne sera pas disponible pour affronter le FC Barcelone mercredi soir. Le PSG a officialisé son forfait.

Blessé depuis la rencontre face à Caen le 10 février dernier, Neymar a repris l'entraînement ces derniers jours, et l'optimisme régnait quant à son grand retour à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone mercredi soir. Toutefois, le PSG est bien décidé à ne prendre aucun risque avec son numéro 10 qui sera finalement forfait contre le Barça après avoir déjà manqué le match aller largement remporté par le club de la capitale (4-1).

Neymar forfait contre le Barça

En effet, par le biais d'un communiqué, le PSG a expliqué que « Neymar JR a repris l'entraînement partiel avec le groupe la semaine dernière et continuera son travail de reprise individuel. Un nouveau point sera fait dans les prochains jours . » Autrement dit, le Brésilien est bien forait pour le choc de mercredi soir. Une surprise compte tenu du fait que l'optimise régnait ces derniers jours quant à la participation de Neymar pour le match retour contre le Barça. Mais le numéro 10 du PSG ne retrouvera pas ses anciens coéquipiers. D'autre part et sans surprise, le PSG a confirmé les forfaits de Juan Bernat qui « poursuit sa rééducation et sa reprise personnelle » et de Moise Kean « encore à l’isolement dû à la Covid-19 . »