PSG : Peur, Barcelone... Un joueur de Pochettino pousse un gros coup de gueule sur la remontada !

Publié le 8 mars 2021 à 4h00 par La rédaction

Régulièrement interrogé sur la remontada, les joueurs du PSG ne cachent plus leur agacement à l'image d'Abdou Diallo.

Quatre ans après, le PSG reçoit le FC Barcelone en huitième de finale retour de la Ligue des Champions après une large victoire à l'aller. Bien que le score soit différent (4-1 cette saison contre 4-0 en 2017) et que cette fois-ci le retour soit au Parc des Princes, les parallèles sont nombreux avec la remontada subie par les Parisiens. D'ailleurs, à trois jours du choc entre les deux équipes, Abdou Diallo s'agace des questions à ce sujet.

«Vous nous saoulez avec la remontada !»