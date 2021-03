Foot - PSG

PSG - Malaise : Avant le Barça, grande nouvelle pour Neymar !

Publié le 7 mars 2021 à 16h45 par B.C.

Absent du déplacement à Brest ce samedi, Neymar s’est entraîné ce dimanche avec les joueurs du PSG. De bon augure à trois jours du choc contre le FC Barcelone.

Blessé aux adducteurs depuis le 10 février, Neymar avait été contraint de renoncer à ses retrouvailles avec le FC Barcelone lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. Cependant, il semble que la star du PSG ait une chance de participer au match retour ce mercredi, sur la pelouse du Parc des Princes. L’entourage de Neymar se montre en effet confiant sur l’évolution de sa récupération, tout comme Mauricio Pochettino avant le déplacement à Brest samedi : « On est très content de son évolution et on verra dans les prochains jours s'il pourra faire partie du groupe pour Barcelone. »

Neymar s’est entraîné ce dimanche