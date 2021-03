PSG - Malaise : Neymar déçu du choix du PSG pour Barcelone ?

Foot - PSG

Alors qu’il travaille depuis quelque temps pour pouvoir disputer le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone, Neymar suivra la rencontre des tribunes comme Isabela Pagliari l’a souligné en assurant au passage que l’attaquant du PSG aurait été contrarié par la décision médicale du club.

« Je sais que Neymar va être dans le groupe. Je ne sais pas s'il va débuter le match ou commencer sur le banc cela reste une grande question, c'est à Pochettino de gérer. C'est le retour de Neymar après un mois d'absence. Il était totalement focalisé sur ce match, il attend ce match depuis 4 ans, il veut être là » . Au micro d’ Europe 1 , Isabela Pagliari ne laissait dimanche pas le moindre doute quant à la présence de Neymar dans le groupe du PSG pour la réception du FC Barcelone mercredi. Néanmoins, le Paris Saint-Germain a fait un point médical ce mardi dans lequel il est stipulé que Neymar est indisponible pour ce grand rendez-vous européen. Une décision que le Brésilien aurait du mal à digérer toujours selon Pagliari.

Sur son compte Twitter , Isabela Pagliari s’est attardé sur l’annonce du forfait de Neymar pour le 1/8ème de finale de Ligue des champions retour face au FC Barcelone. Le PSG a basé sa décision sur le travail de rééducation et n’a pas voulu s’en écarter. « Un nouveau point sera fait dans les prochains jours ». Alors qu’elle avait assuré Neymar allait participer à cette rencontre et qu’il attendait ce match depuis quatre ans, la journaliste d ’Esporte Interativo a dévoilé que Neymar serait contrarié par cette décision, estimant avoir travaillé assez dur pour faire son grand retour. Malgré sa déception, le Brésilien sera au Parc des princes pour soutenir ses coéquipiers mercredi soir selon Pagliari.

