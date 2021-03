Foot - PSG

PSG - Clash : Remontada, Qatar... Laporta lance déjà les hostilités avec le PSG !

Publié le 9 mars 2021 à 4h00 par A.M.

Tout juste nommé président du FC Barcelone, Joan Laporta n'a pas perdu de temps pour prévenir le PSG au sujet de Lionel Messi mais également en espérant une remontada.

Officiellement nommé président du FC Barcelone dimanche, Joan Laporta reste sur la lignée de la précédente direction et ce qui concerne la communication à l'encontre du PSG. « Paris a manqué de respect au Barça en parlant publiquement de Messi. Un joueur peut publiquement souhaiter la venue du meilleur joueur de l'histoire. Un club, non. Leonardo s'est trompé et je pense qu'il le sait. C'est un homme de football. Je suis sûr que le PSG a bien compris le message », lance tout d'abord Laporta devant les médias.

Laporta prévient le PSG