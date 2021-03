Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces précisions sur l’absence de Neymar face au FC Barcelone !

Publié le 10 mars 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que Neymar sera absent de la feuille de match ce mercredi face au FC Barcelone, le PSG aurait surtout voulu éviter de prendre le moindre risque avec l’international brésilien qui présentait encore des fragilités physiques.

Une nouvelle fois, le PSG devra faire sans Neymar face au FC Barcelone ce mercredi soir en huitième de finale de la Ligue des Champions. En effet, après avoir manqué le match aller au cours duquel le club de la capitale s’était imposé 4-1 avec un triplé de Kylian Mbappé au Camp Nou, l’international brésilien de 29 ans sera absent de la feuille de match pour la confrontation retour au Parc des Princes. Blessé aux adducteurs face à Caen mi-février, Neymar n’est pas encore assez rétabli pour effectuer son grand retour à la compétition face à son ancien club. Un véritable crève coeur pour l’ancien joueur de Santos, qui souhaitait absolument participer à cette rencontre contre Lionel Messi et ses coéquipiers.

Le staff du PSG n’a pas voulu prendre le moindre risque avec Neymar

Seulement voilà, comme l’explique L’Equipe ce mercredi, faire jouer Neymar ce mercredi se serait avéré être un risque inconsidéré. En effet, le quotidien français explique que le Brésilien a ressenti une gêne à l’entraînement après que le staff du PSG lui ait augmenté la charge de travail. Il ne s’agit en rien d’une rechute, mais cela démontre qu’un retour à la compétition face au FC Barcelone aurait simplement été trop précipité. Le staff parisien n’a donc souhaité prendre aucun risque, le PSG ayant d’autres échéances prochainement ainsi que d’éventuels quarts de finale de la Ligue des Champions à disputer dans les prochaines semaines en cas de qualification contre les Blaugrana . En conséquence, si revenir à la compétition pour cette rencontre était LE grand objectif de Neymar, ce dernier n’a eu d’autre choix que de revoir ses plans après avoir passé un nouveau test. Mais bien évidemment, même si le PSG s’en est brillamment sorti à l’aller sans son maitre à jouer brésilien, tout le monde au sein du club ne cache pas sa tristesse face à cette nouvelle absence du médaillé d’or aux Jeux Olympiques 2016.

« C’est un moment particulier, difficile pour lui », confie Mauricio Pochettino