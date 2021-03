Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé, Navas... Marquinhos lance un message fort à Pochettino !

Publié le 10 mars 2021 à 1h15 par La rédaction

Marquinhos est indéniablement l’un des cadres les plus précieux du vestiaire du PSG. Mais le Brésilien a également nommé d’autres leaders qui ont tout autant d’impact que lui au sein de l’effectif parisien.

Depuis le départ de Thiago Silva du côté de Chelsea, c’est Marquinhos qui a pris le relais en tant que capitaine du vestiaire du PSG. Au club depuis 2013, le Brésilien s’est peu à peu imposé comme un des hommes forts de l’effectif parisien, tellement son amour et sa passion pour le club de la capitale sont forts. Aujourd’hui, Marquinhos est indéniablement un grand leader, tant il est fédérateur au sein du groupe du PSG. Mais le numéro 5 parisien n’est pas le seul à avoir un gros impact dans l’effectif des bleus et rouges.

« Je suis capitaine, mais tous peuvent communiquer en cas de besoin »