PSG - Malaise : Un premier faux pas de Pochettino avec Neymar ?

Publié le 9 mars 2021 à 18h30 par A.C.

Neymar ne sera pas du huitième de finale retour de Ligue des Champions, entre le PSG et le FC Barcelone (1-4).

Les supporters croisaient les doigts. Même si la situation fait que le Paris Saint-Germain n’en a pas un besoin vital, la présence de Neymar était espérée par tout le monde. Le Brésilien est blessé depuis le 10 février dernier et il n’avait déjà pas participé à la démonstration de ses coéquipiers au Camp Nou, face à Lionel Messi. Mais le soufflé est retombé ce mardi. Neymar ne sera en effet pas de ce huitième de finale retour de Ligue des Champions, face à son ancien club. Un premier signal a été envoyé dans la matinée via un communiqué du PSG, qui expliquait notamment que le joueur « continuera son travail de reprise individuel » et qu'un « nouveau point sera fait dans les prochains jours ». C’est ensuite Mauricio Pochettino qui a mis fin aux débats, lors de la conférence de presse précédant cette rencontre face au Barça. « Ce n’est pas une décision, c’est l’état physique du joueur » a déclaré le coach du PSG. « Dans ce cas, Neymar ne peut pas jouer. C’est un moment difficile pour lui parce qu’il espérait être de retour mais il a encore besoin de quelques jours. J’espère qu’il sera bien de retour pour aider l’équipe ». Bien que compréhensible, cette décision ne semble pas vraiment satisfaire Neymar...

Neymar rêvait de jouer contre le Barça

La star brésilienne semblait en effet prête à tout pour disputer cette rencontre. C’est en tout cas ce qu’explique une source proche de Neymar, au média The Athletic . « Neymar est très enthousiaste à l'idée de revenir jouer ce match, il a vraiment hâte d'y être » avait confié cette source, avant que le couperet ne tombe. Même son de cloche du côté d’Isabela Pagliari, journaliste brésilienne très proche de la star du Paris Saint-Germain. « Il était totalement focalisé sur ce match, il attend ce match depuis 4 ans, il veut être là » a-t-elle révélé, sur Europe 1 , avant d’ajouter via Twitter quelques heures plus tard à l’annonce de l’absence de Neymar : « Le joueur est bouleversé, il avait tout fait pour être présent ». Pas d’inquiétude toutefois à avoir concernant l’état physique de Neymar, puisque selon RMC Sport le Paris Saint-Germain ne voulait prendre aucun risque avec Neymar. « Le joueur ne s’est pas adapté à l’entraînement collectif comme cela aurait dû être le cas » a expliqué Loïc Tanzi. « Il y avait encore quelques gènes quand il faisait les séances. D’où la volonté de ne prendre aucun risque ».

