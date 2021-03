Foot - PSG

PSG : Messi, Ronaldo... Pochettino rend un vibrant hommage à Neymar !

Publié le 10 mars 2021 à 0h45 par A.D.

Arrivé au PSG au début du mois de janvier, Mauricio Pochettino a la chance d'entrainer Neymar. Et selon le coach argentin, son numéro 10 peut déjà s'assoir à la même table que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Pour prendre la succession de Thomas Tuchel, les hautes sphères du PSG se sont attachées les services de Mauricio Pochettino. Sur le banc parisien depuis deux mois, le technicien argentin a l'occasion de voir Neymar de très près. Interrogé par CBS Sports , Mauricio Pochettino n'a pas tari d'éloges à l'égard de Neymar et a estimé qu'il était au même rang que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

«Neymar est déjà au même niveau que Messi et Cristiano»