PSG - Malaise : Riolo lâche un nouveau tacle à Marco Verratti !

Publié le 12 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Ne mâchant jamais ses mots pour parler de Marco Verratti, Daniel Riolo en a remis une couche après la rencontre du PSG face au FC Barcelone.

Ce mercredi, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions suite à son match nul face au FC Barcelone (1-1). Mais que cela a été compliqué pour les hommes de Mauricio Pochettino, qui s’en sont remis à un très grand Keylor Navas pour poursuivre l’aventure. Sur le terrain, tous les autres joueurs étaient loin des attentes et cela vaut également pour Marco Verratti. Très bon à l’aller, l’Italien a été invisible au retour. De quoi donner l’occasion à Daniel Riolo de se lâcher à nouveau sur Verratti.

« Pas à la hauteur »