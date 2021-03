Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès envoie un énorme message à Kylian Mbappé !

Publié le 11 mars 2021 à 13h10 par A.M.

Très attendu après sa prestation exceptionnelle à l'aller, Kylian Mbappé a déçu contre le Barça mercredi soir (1-1). Mais Pierre Ménès défend l'attaquant du PSG.

En trois semaines, le PSG a vécu deux prestations diamétralement opposées face au FC Barcelone. Brillants au Nou Camp (4-1), les Parisiens ont terriblement souffert au Parc des Princes mercredi soir (1-1), le score ne reflétant pas la physionomie du match. Kylian Mbappé incarne d'ailleurs cette différences. Auteur d'un triplé à l'aller, le Champion du monde a eu du mal à peser sur la défense catalane bien qu'il ait inscrit un penalty crucial à la demi-heure de jeu. D'ailleurs, Pierre Ménès prend les devants et anticipe les éventuelles critiques concernant le repli défensif de Kylian Mbappé.

«Il faut savoir ce qu’on veut avec Mbappé»