PSG/Barcelone : Faut-il avoir peur de la remontada ?

Publié le 10 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Les vieux fantômes du Paris Saint-Germain se réveillent avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Selon-vous, le PSG peut-il revivre une remontada, quatre ans après ?

Après la large victoire du match aller, personne n’y pensait. Pourtant, plus le retour a approché, plus le cauchemar d’une possible « remontada 3 » a pris forme. Il fait dire que l’épisode vécu par les supporters du Paris Saint-Germain en 2017 face au FC Barcelone, a été un véritable traumatisme. A l’époque, un PSG mené par Thiago Silva subissait le plus grand come-back de l'histoire de la Ligue des Champions, qualifiée d’humiliation par beaucoup d’observateurs. Pour rien arranger, cela s’est répété deux ans plus tard face à Manchester United, dans des circonstances assez étranges. Forcément, l’histoire pourrait bien se répéter...

« Rien n'est impossible »