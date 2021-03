Foot - PSG

PSG - Malaise : Critiques, hygiène de vie… Leonardo en rajoute une couche sur Neymar !

Publié le 11 mars 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que Neymar fait fréquemment l’objet de critiques au sujet de son hygiène de vie, Leonardo a tenu à prendre la défense de l’international brésilien du PSG.

Bien qu’il soit actuellement blessé depuis la mi-février aux adducteurs, Neymar voit son nom être fréquemment présent dans l’actualité, et pas pour les meilleures raisons. En effet, bon nombre d’observateurs avancent que l’international brésilien du PSG manque de professionnalisme et que son hygiène de vie n’est pas en adéquation avec celle que devrait s’imposer un athlète de haut niveau. L’origine de ces critiques : les blessures de Neymar d’une part, mais surtout des tweets postés à des heures tardives par le numéro 10 parisien devant une émission de télé-réalité brésilienne. Ainsi, l’engagement et le professionnalisme de l’attaquant de 29 ans sont remis en question sur la simple base de tweets nocturnes, ces observateurs omettant de souligner que Neymar a tout tenté pour être remis à temps pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone ce mercredi au cours duquel le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la compétition européenne (victoire 4-1 au Camp Nou des Parisiens à l’aller, match nul 1-1 au retour au Parc des Princes).

« Je demande même du respect pour Neymar »

Et visiblement, Leonardo préfère retenir le travail sérieux qu’effectue Neymar plutôt que de se ranger du côté de ceux qui le critiquent. Plus encore, le directeur sportif du PSG n’a pas manqué de fustiger les commentaires négatifs qui accablent l’ancien joueur de Santos, le dirigeant parisien en appelant au respect à l’égard du médaillé d’or aux Jeux Olympiques 2016. « Honnêtement on n'a rien à lui dire par rapport à son engagement et son comportement. Tout interpréter par rapport à Neymar, c'est le passé ou l'incompréhension du passé. Neymar a été irréprochable. Il s'engage, il fait le leader, fédère le groupe. C'est un grand joueur. Ce n'est pas Neymar qui est sur les réseaux sociaux, mais tout le monde ! Y compris la presse. Si quelqu'un parle de Neymar aujourd'hui, je vais le défendre. On n'a rien à dire sur lui. Je demande même du respect pour Neymar », a lâché Leonardo ce jeudi dans l’émission Top of the Foot sur RMC Sport . Pourtant, Leonardo reconnaît que Neymar n’a pas toujours été exemplaire par le passé : « On a beaucoup discuté. Je lui ai dit ce que je pensais d'un comportement, c'était toujours clair ». Mais à l’heure actuelle, il est clair que toutes les critiques à l’encontre du maitre à jouer du PSG sont injustes aux yeux de Leonardo, et il n’a donc pas manqué de le faire savoir.

« Ce n'est pas juste »