Mercato : Le PSG est sur tous les fronts pour Neymar et Mbappé !

Publié le 11 mars 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé et Neymar sont au cœur de toutes les attentions à Paris pour leur avenir. Mais une chose est sûre, au sein du club de la capitale, tout le monde se mobilise pour les convaincre. Le dernier en date n'est autre que Nasser Al-Khelaïfi.

Quel sera l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar ? Les deux stars du PSG voient leur contrat prendre fin en juin 2022 et les discussions se poursuivent pour une prolongation. Et alors que les négociations avec Neymar semblent très avancées et proches d'aboutir, celles concernant Kylian Mbappé sont beaucoup plus compliquées. D'ailleurs, l'attaquant champion du monde affichait récemment ses hésitations concernant son avenir. « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », confiait-il au micro de RMC Sport après la victoire dans le match aller contre le FC Barcelone (4-1). Mais une chose est sûre, du côté du PSG, on se mobilise pour les deux attaquants.

Le PSG se positionne clairement pour Mbappé et Neymar