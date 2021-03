Foot - PSG

PSG : Verratti est très triste pour… la Juventus !

Publié le 11 mars 2021 à 13h48 par G.d.S.S.

Alors que la Juventus a été sortie de la Ligue des Champions par le FC Porto mardi soir, Marco Verratti regrette cette élimination de la Vieille Dame.