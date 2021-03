Foot - PSG

PSG : Daniel Riolo rend un énorme hommage à… Juan Bernat !

Publié le 11 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Eloigné des pelouses depuis le mois de septembre, Juan Bernat manque cruellement au PSG selon Daniel Riolo qui confie tout le bien qu’il pense du latéral gauche espagnol.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en septembre dernier contre le FC Metz, Juan Bernat n’a pas encore retrouvé le chemin des pelouses avec le PSG. Le latéral gauche espagnol serait pourtant tout proche de prolonger son contrat qui arrive à expiration en juin prochain comme l’a récemment révélé Le Parisien, et cette nouvelle sera forcément de bon augure pour Daniel Riolo, qui apprécie tout particulièrement Juan Bernat.

« Il manque à cette équipe »