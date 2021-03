Foot - PSG

PSG/Barcelone : Martin Braithwaite croit à une remontada !

Publié le 10 mars 2021 à 15h40 par La rédaction

Le PSG reçoit le FC Barcelone en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions ce mercredi soir. Attaquant du Barça, Martin Braithwaite croit à l’exploit.