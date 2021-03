Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déclarerait une nouvelle guerre au FC Barcelone !

Publié le 14 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Sur le marché afin de dénicher des renforts défensifs pour le PSG, Leonardo pourrait bien devoir se frotter une nouvelle fois au FC Barcelone dans la course à la signature de José Gaya.

En quête de nouvelles têtes en défense, Leonardo chercherait à mettre la main sur un renfort en charnière centrale, au poste de latéral droit et également sur un arrière gauche à en croire ESPN . En effet, le profil de José Gaya aurait tapé dans l’oeil du directeur sportif du PSG. En effet, malgré les présences de Layvin Kurzawa ou de Juan Bernat qui devrait prolonger son contrat jusqu’en juin 2025 incessamment sous peu, la venue de Gaya ne serait pas à écarter. Et une nouvelle bataille face au FC Barcelone pour le défenseur de Valence non plus.

Le Barça, une autre option pour Gaya ?