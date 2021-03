Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Paredes sur l’arrivée de Pochettino !

Publié le 14 mars 2021 à 11h45 par T.M. mis à jour le 14 mars 2021 à 11h54

Après avoir rencontré de grosses difficultés au PSG, Leandro Paredes est désormais l’un des rouages essentiels du schéma de Mauricio Pochettino. Et sous les ordres de son compatriote, le milieu argentin est beaucoup plus à l’aise.

Durant la trêve hivernale, Leonardo a décidé de trancher dans le vif et d’effectuer un énorme changement au PSG. A 6 mois de la fin de son contrat, Thomas Tuchel a été remercié et c’est Mauricio Pochettino qui est venu s’installer sur le banc parisien. Une révolution qui a rebattu les cartes pour de nombreux joueurs et certains sont sortis vainqueurs de l’arrivée de Pochettino. C’est notamment le cas de Leandro Paredes. Aujourd’hui, sous les ordres de l’entraîneur argentin, l’ancien du Zénith est l’un des piliers du PSG dans l’entrejeu. Tout va donc pour le mieux pour Paredes qui se réjouit de cette arrivée de Pochettino.

« Avec lui, je joue mon jeu »