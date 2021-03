Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leandro Paredes affiche un énorme rêve pour son avenir !

Publié le 14 mars 2021 à 10h45 par T.M. mis à jour le 14 mars 2021 à 11h56

Bien que Leandro Paredes soit sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, l’Argentin pense à son avenir avec un grand rêve en tête.

Révélé du côté de Boca Juniors, Leandro Paredes a ensuite rejoint l’Europe. Enchainant les expériences en Italie (AS Rome, Empoli), l’Argentin a ensuite filé en Russie, au Zénith, avant d’être transféré au PSG en janvier 2019. Et après des débuts compliqués, Paredes a enfin trouvé sa place, étant d’ailleurs l’un des joueurs clés de Mauricio Pochettino. Pour autant, le joueur de 26 ans n’en oublie pas son premier club, Boca Juniors, à qui il est toujours très attaché.

« J’aimerais finir ma carrière à Boca »