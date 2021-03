Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Ronaldo… Le Real Madrid a pris une grosse décision !

Publié le 14 mars 2021 à 9h10 par B.C.

Alors que Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus cet été, le Real Madrid ne semble pas intéressé par son ancienne star. En effet, Florentino Pérez souhaiterait miser sur de jeunes joueurs pour relancer la Casa Blanca, à l’instar de Kylian Mbappé.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo semble encore très loin d’un retour à la Casa Blanca . Alors que le Portugais pourrait quitter la Juventus dès cet été après la nouvelle élimination précoce des Turinois en Ligue des champions, les Merengue n’auraient pas l’intention de se positionner sur leur ancien joueur. « C'est impossible ! », explique-t-on au sein du Real Madrid selon L’Équipe . « Pérez n'a pas oublié que Cristiano avait gâché la fête le soir de la troisième victoire de suite en Ligue des champions en affirmant, depuis la pelouse et quelques minutes seulement après la finale contre Liverpool (3-1), qu'il songeait à partir », ajoute une source interne du club au quotidien sportif. Le PSG pourrait donc avoir le champ libre dans ce dossier, puisque l’écurie parisienne suivrait la situation du Portugais en cas de départ de Kylian Mbappé, plus que jamais dans le viseur du Real Madrid.

Ronaldo recalé pour favoriser la venue de Mbappé ou Haaland