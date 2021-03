Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès se lâche sur la piste Paul Pogba !

Publié le 14 mars 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que le PSG serait intéressé par la perspective de recruter Paul Pogba, Pierre Ménès semble peu emballé par cette idée.

Si la prochaine fenêtre estivale des transferts ouvrira dans plusieurs mois, Leonardo aurait déjà identifié ses priorités de renforcement. À en croire les informations dévoilées ce samedi par FootMercato , le PSG aurait l’intention d’enrôler un nouveau milieu et un latéral droit. Et pour son entrejeu, le club parisien aurait l’intention d’entrer dans la course afin d’enrôler Paul Pogba cet été, lui quo sera alors à un de la fin de son contrat à Manchester United. Seulement voilà, si cette perspective est à même d’enchanter bon nombre d’observateurs, ce n’est pas le cas de Pierre Ménès.

Pierre Ménès pointe du doigt les blessures de Paul Pogba

En effet, le consultant de Canal + a confié sur Twitter ne pas être totalement emballé par la piste manant à l’international français pour le PSG. En effet, bien qu’il soit formé en France, chose qui présente un avantage pour les listes UEFA en Ligue des Champions, Pierre Ménès est peu convaincu par Paul Pogba, notamment en raison de ses blessures à répétition cette saison. Reste maintenant à savoir si Leonardo se ravisera ou s’il tentera le coup jusqu’au bout.