Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros regret de Pierre Ménès pour le recrutement de Leonardo !

Publié le 14 mars 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que le PSG serait en quête d’un latéral droit, Pierre Ménès regrette que Leonardo ne se soit pas penché sur un joueur évoluant actuellement en Ligue 1.

Même si Alessandro Florenzi a été prêté avec option d’achat par l’AS Roma cette saison et que ce droit d’achat pourrait être levé par le PSG, Leonardo serait toujours en quête d’un joueur pour renforcer le flanc droit de la défense parisienne. Plus encore, à en croire les informations dévoilées ce samedi par FootMercato , le recrutement d’un joueur dans ce secteur serait l’une des priorités du club de la capitale en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Dans cette optique, le PSG a été annoncé sur les traces d’Emerson par la presse espagnole, mais Pierre Ménès regrette que Leonardo ne se soit pas penché davantage sur le cas de Mohamed Simakan.

« Simakan, mais pas un club français a eu l’idée de se positionner dessus »