Mercato - PSG : Une tendance se dessine pour ce joueur du FC Barcelone ciblé par Leonardo !

Publié le 13 mars 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces d’Emerson, le FC Barcelone aurait l’intention de rapatrier le latéral droit brésilien actuellement en prêt au Real Betis.

Bien qu’Alessandro Florenzi soit arrivé l’été dernier en prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Roma et que ce droit d’achat devrait être exercé, les travaux de Leonardo au poste de latéral droit ne sont pas encore terminés. En effet, le directeur sportif du PSG aimerait enrôler une doublure l’été prochain. Ce dossier serait même l’une de ses priorités pour la prochaine fenêtre estivale des transferts à en croire FootMercato et, dans cette optique, le club de la capitale a été annoncé sur les traces d’Emerson par la presse espagnole ces dernières semaines. Le latéral droit brésilien est dans une situation contractuelle pour le moins atypique dans la mesure où le FC Barcelone et le Real Betis, son club actuel, se partagent ses droits après l’avoir recruté à l’Atletico Mineiro en 2018 en déboursant chacun 6 M€.

Emerson devrait revenir au FC Barcelone cet été