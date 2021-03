Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va passer à l’action pour une vente colossale !

Publié le 13 mars 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que Philippe Coutinho est en échec au FC Barcelone, la direction du club catalan devrait essayer de se séparer de lui au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, chose qui lui apporterait un bol d’air frais sur le plan financier.

Arrivé au FC Barcelone au cours du mercato hivernal 2018, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à justifier les 160 M€ bonus compris dépensés par le board barcelonais afin de l’arracher à Liverpool. Incapable de s’imposer dans l’effectif catalan, le Barça avait alors décidé de le prêter au Bayern Munich au cours de la saison 2019/2020, mais les Bavarois l’ont finalement renvoyé en Catalogne au terme de cet exercice en décidant de ne pas exercer leur droit d’achat alors fixé à 120 M€. Ainsi, Philippe Coutinho est toujours présent au FC Barcelone cette saison, mais le moins que l’on puisse dire est que sa situation ne s’est pas arrangée. En effet, après avoir enchainé des performances décevantes, l’international brésilien est maintenant absent pour cause de blessure au genou gauche depuis le mois de janvier.

Le Barça souhaiterait vendre Philippe Coutinho contre environ 50 M€

Et face à cette situation, tout indique que la prochaine fenêtre estivale des transferts sonnera le glas de l’aventure de Philippe Coutinho chez les Blaugrana , et ce de manière définitive. Ce serait tout du moins l’intention de la nouvelle direction du FC Barcelone présidée par Joan Laporta à en croire les informations dévoilées par SPORT ce samedi, le quotidien catalan expliquant que la question du départ du Brésilien serait l’un des premiers dossiers chauds du président barcelonais élu dimanche dernier face à Victor Font et Toni Freixa. Son intention serait de trouver une porte de sortie pour Philippe Coutinho, et ce avec deux objectifs clairs. Le premier serait bien évidemment de se délester de son salaire conséquent dans un contexte où le Barça cherche à réduire sa masse salariale alors que ses finances sont dans le rouge. Le second serait tout simplement de parvenir à trouver un acheteur prêt à débourser environ 50 M€ pour recruter Philippe Coutinho, un montant correspondant justement à celui des versements que le Barça doit encore à Liverpool pour son transfert. Un telle indemnité permettrait en quelque sorte de régler la dette, avance SPORT .

Un retour en Premier League avorté lors du dernier mercato estival