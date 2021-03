Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une énorme décision pour Coutinho !

Publié le 13 mars 2021 à 18h10 par H.G.

Alors que Joan Laporta a été élu président du FC Barcelone dimanche dernier, l’une de ses premières missions à la tête du club catalan sera de trouver une porte de sortie pour Philippe Coutinho.

Arrivé au FC Barcelone à l’hiver 2018 en provenance de Liverpool, Philippe Coutinho n’est jamais parvenu à s’imposer en Catalogne. De ce fait, le club catalan l’avait même prêté au Bayern Munich la saison dernière. Cependant, bien qu’il avait retrouvé des couleurs en Bavière, l’international brésilien n’est pas parvenu à confirmer cette embellie à son retour au Barça l’été passé. Le recrutement de Philippe Coutinho s’avère donc être une erreur de casting qui coute cher au FC Barcelone, les Blaugrana ayant déboursé pas moins de 160 M€ bonus compris afin de l’arracher aux pensionnaires d’Anfield. Et alors qu’il semble en incapacité totale de s’imposer réellement en Catalogne, Philippe Coutinho devrait être invité à s’en aller pour de bon au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Le Barça aimerait obtenir 50 M€ avec le départ de Philippe Coutinho