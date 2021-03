Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bielsa, Sampaoli… La sortie lourde de sens de Dimitri Payet !

Publié le 13 mars 2021 à 19h15 par B.C.

Vainqueur de Brest (3-1) ce samedi, l’OM se donne de l’air en grimpant à la 5e place de la Ligue 1 avant le match de Lens. Une victoire qui fait du bien à Dimitri Payet, qui a tenu à saluer la philosophie de jeu de Jorge Sampaoli.

Une victoire signée Jorge Sampaoli. Avec ses choix audacieux, l’Argentin a permis à l’OM d’enchaîner une deuxième victoire consécutive face à Brest (3-1) ce samedi. Après l’ouverture du score d’Arkadiusz Milik avant la mi-temps, les Bretons étaient pourtant revenus au score par l’intermédiaire de Lilian Brassier à 20 minutes de la fin du match. Jorge Sampaoli a toutefois fait les bons choix en faisant entrer Luis Henrique et Michael Cuisance. Le premier a été l’auteur de deux passes décisives en moins de cinq minutes tandis que le second a marqué le dernier but de la soirée, après la réalisation de Florian Thauvin. À l’issue de la partie, Dimitri Payet a salué le nouvel entraîneur de l’OM, effectuant un parallèle avec Marcelo Bielsa, ancien coach phocéen.

« Comme avec Marcelo, on a l’impression que ça peut basculer d’un côté ou de l’autre »