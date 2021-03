Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce de taille sur l’avenir de Keylor Navas !

Publié le 13 mars 2021 à 21h15 par B.C. mis à jour le 13 mars 2021 à 21h17

Cette semaine, Keylor Navas a marqué les esprits avec sa prestation. XXL contre le FC Barcelone. Entraîneur des gardiens de l'équipe nationale du Costa Rica, Luis Gabelo Conejo s’est prononcé sur l’avenir du portier du PSG, qui a fêté ses 34 ans en décembre dernier.

Si le PSG a pu compter sur Kylian Mbappé lors du match aller, Keylor Navas a porté son équipe ce mercredi lors du huitième de finale retour de Ligue des champions. Face au FC Barcelone, le Costaricien s’est montré impérial en effectuant 9 arrêts et en arrêtant le penalty de Lionel Messi avant la mi-temps qui aurait pu tout changer. Alors que la presse étrangère indique que Leonardo songe à recruter un nouveau portier plus jeune, Keylor Navas a fait passer un message de taille au PSG.

« Il peut parfaitement jouer jusqu’à 40 ans »