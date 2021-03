Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce lourde de sens du Real Madrid sur un retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 14 mars 2021 à 7h15 par B.C.

Annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo ne verrait pas d’un mauvais oeil un retour au Real Madrid d’après la presse espagnole. Cependant, la direction madrilène ne partagerait pas ce sentiment.

Alors qu’il lui reste un peu plus d’un an de contrat, Cristiano Ronaldo ne fermerait pas la porte à un départ de la Juventus dès cet été. Le Portugais est en effet au centre des critiques après l’élimination de son club en Ligue des champions, et de leur côté, les Bianconeri envisagent plusieurs départs de taille pour renflouer les caisses et alléger la masse salariale. Un départ de Cristiano Ronaldo est donc plus que jamais d’actualité, et cela n’a pas échappé au PSG, qui surveillerait ce dossier. De son côté, le Real Madrid n’envisagerait pas de rapatrier le quintuple Ballon d’Or, notamment pour une question d’argent, mais pas seulement comme l’explique une source du club espagnol.

Florentino Pérez l’aurait encore mauvaise contre Cristiano Ronaldo