Mercato - PSG : Jorge Mendes serait passé à l'action pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 mars 2021 à 21h45 par A.D.

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par Porto, Cristiano Ronaldo se rapprocherait dangereusement d'un départ de la Juventus. Alors que le PSG souhaiterait profiter de l'aubaine, Jorge Mendes serait en train d'anéantir ses plans. En effet, l'agent de CR7 aurait été aperçu à Madrid ces derniers jours...

Lors de l'été 2018, Cristiano Ronaldo a mis fin à neuf saisons de règne au Real Madrid pour tenter de relever un tout nouveau défi à la Juventus. Toutefois, après seulement trois années à La Vieille Dame , CR7 pourrait faire ses valises et rejoindre le PSG ou le Real Madrid, qui seraient sur ses rangs. En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait être vendu par la Juve l'été prochain pour ne pas être cédé gratuitement lorsque son bail aura expirer. Et Jorge Mendes s'activerait en cas de départ...

L'agent de Cristiano Ronaldo aperçu à Madrid ?

Comme l'a indiqué Paolo Paganini sur son compte Twitter ce samedi, Cristiano Ronaldo se rapprocherait du Real Madrid. En effet, son agent, Jorge Mendes, aurait été aperçu ces derniers jours à Madrid. Et selon les dires du journaliste de Rai Sport , cela créerait de l'agitation au Real. Alors qu'un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid serait possible, Zinedine Zidane et Andrea Pirlo, le coach de la Juve, pourraient négocier un échange. Leonardo et le PSG semblent donc être en ballotage défavorable sur ce dossier.