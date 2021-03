Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès souligne déjà un énorme changement avec Jorge Sampaoli !

Publié le 13 mars 2021 à 21h30 par B.C.

Ce samedi, l’OM a décroché un succès important face à Brest (3-1) au Vélodrome. Une victoire qui n’est pas étrangère à l’arrivée de Jorge Mendes selon Pierre Ménès.

Avec Jorge Sampaoli, l’OM enchaîne ! Après sa victoire à Rennes, le club phocéen a renversé le Stade Brestois (3-1) au Vélodrome grâce à des buts d’Arkadiusz Milik, Florian Thauvin et Michael Cuisance, mais également un coaching payant de l’Argentin après l’égalisation bretonne à 20 minutes de la fin du match. Avec ce succès, l’OM remonte à la 5e place de la Ligue 1 en attendant la réception de Metz par le RC Lens dimanche. Si tout n’a pas été parfait du côté de Marseille, Pierre Ménès relève toutefois de gros changements depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli.

« La différence, elle est au niveau de l’état d’esprit et de la motivation »