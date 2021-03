Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes fait une énorme révélation sur le dossier Messi !

Publié le 14 mars 2021 à 8h15 par T.M.

Leandro Paredes comme d’autres joueurs du PSG ont envoyé quelques appels du pied à Lionel Messi. Toutefois, face à cela, des mesures ont été prises au sein du club de la capitale.

De passage sur RMC il y a quelques jours, Leonardo s’était montré très prudent concernant une arrivée de Lionel Messi. « Ce n’est pas le moment de parler de cela. On est toujours attentif, mais on n’a rien de lié au futur sauf prolonger nos joueurs. Il n’y a rien de concret, un projet, pour quelque chose », expliquait le directeur sportif du PSG. Une position bien différente d’il y a quelques semaines quand les joueurs parisiens multipliaient les appels pour tenter de convaincre Lionel Messi de venir dans la capitale. Neymar, Angel Di Maria ou encore Leandro Paredes avaient ainsi interpellé la star du FC Barcelone. Mais cela désormais terminé.

« On m’a demandé de ne plus aborder ce sujet »