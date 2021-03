Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prépare un terrible coup au PSG !

Publié le 14 mars 2021 à 7h30 par A.D.

Le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour le recrutement de José Gaya, arrière gauche de Valence. Pour prendre les devants et battre la concurrence de Leonardo, Joan Laporta compterait sur Mateu Alemany, qui aurait de gros contacts sur ce dossier.

Selon les dernières informations d' ESPN , Leonardo aurait coché le nom de José Gaya pour renforcer le couloir gauche de sa défense. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier, puisque le Real Madrid et le FC Barcelone souhaiteraient également s'offrir le pensionnaire de Valence. En ce qui concerne le Barça, les dirigeants culé chercheraient à anticiper le possible départ de Junior Firpo selon Mundo Deportivo . Alors que Juan Bernat devrait prolonger avec le PSG, Joan Laporta compterait mettre le paquet sur José Gaya. Et pour obtenir gain de cause, il pourrait avoir un allié de taille.

Laporta a une botte secrète pour José Gaya, mais...