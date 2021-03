Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Dembélé… L’arrivée de Laporta chamboule tout pour les Français

Publié le 14 mars 2021 à 14h30 par T.M.

Avec Joan Laporta comme nouveau président, le FC Barcelone va pouvoir repartir sur un nouveau projet. Reste à savoir quels seront les joueurs incorporés à l’effectif blaugrana la saison prochaine. Et pour les Français du Barça, les destins pourraient bien être différents.

Désormais aux commandes du FC Barcelone, Joan Laporta va pouvoir passer aux choses sérieuses pour remettre le club catalan sur de bons rails. Et pour cela, le nouvel homme fort blaugrana entendrait frapper très fort lors du prochain mercato estival. Ainsi, alors que l’arrivée d’Eric Garcia serait déjà bouclée, il en serait de même pour celle de Sergio Agüero. Mais Laporta ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, il aurait également deux autres grands rêves : Erling Braut Haaland et David Alaba. Mais pour attirer le Norvégien et l’Autrichien, il va falloir aller trouver des liquidités car les finances du FC Barcelone ne sont actuellement pas les meilleures. Un grand ménage estival serait donc à prévoir du côté du Camp Nou et cela pourrait ne pas faire les affaires des Français du Barça avec comme principale victime Antoine Griezmann.

La fin pour Griezmann ?

Alors que plusieurs joueurs devraient être poussés vers la sortie, le FC Barcelone pourrait bien le faire avec Antoine Griezmann. Et avec le Français, le club catalan pourrait faire coup double, récupérant une belle indemnité de transfert, tout en se séparant d’un gros salaire. Un moyen ainsi de faire de la place pour les futures grosses recrues de Joan Laporta. Sous contrat jusqu’en 2024, Griezmann pourrait donc déjà voir arriver la fin de son aventure au Barça, où il n’a jamais réellement su trouver sa place. Et le champion du monde ne devrait pas être le seul Français à faire ses valises. En effet, pour certains, une arrivée de David Alaba serait également liée à des départs en défense et les regards se tournent notamment vers Samuel Umtiti. Depuis ses pépins physiques au genou, l’international français n’a jamais su retrouver son niveau et sa place en charnière centrale, étant même désormais devancé par Ronald Araujo et Oscar Mingueza. Quid également de Clément Lenglet ? Depuis plusieurs semaines, le défenseur central traverse un énorme passage à vide, enchainant les mauvaises prestations. Et cela a également jeté un gros froid sur son avenir. Lenglet va donc devoir vite se resaisir, sans quoi il devrait lui aussi prendre la porte.

Dembélé, un futur cadre !