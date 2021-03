Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Dembélé a pris un tournant à 180° !

Publié le 14 mars 2021 à 8h30 par Th.B.

Ousmane Dembélé est sous contrat jusqu’en juin 2022 et son cas serait considéré comme prioritaire aux yeux du nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta.

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas pour Ousmane Dembélé. En effet, arrivé en août 2017 afin de combler le vide laissé par le départ de Neymar au PSG, celui qui allait devenir champion du monde un an après avec l’Équipe de France n’est jamais parvenu jusqu’ici à s’imposer au FC Barcelone et a même été inclus dans la discussion en 2019 pour l’opération XXL orchestrée par le Barça dans le cadre du retour de Neymar. Finalement, le Brésilien est resté au PSG et Dembélé au Barça, lui qui montre l’étendue de ses qualités ces derniers temps. De quoi permettre à Joan Laporta de voir grand pour l’ailier blaugrana.

La prolongation de Dembélé, priorité de Laporta