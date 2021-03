Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Carlo Ancelotti lance déjà les premières manoeuvres à l’OM ?

Publié le 14 mars 2021 à 14h45 par T.M.

A l’été, Pablo Longoria pourrait devoir acter certaines ventes pour le bien des finances de l’OM. Une opportunité qui pourrait pourquoi pas intéresser un club de Premier League, Everton.

Lors du dernier mercato hivernal, Pablo Longoria a déjà opéré un gros ménage à l’OM, faisant quelques économies avec le départ de Morgan Sanson, de Kostas Mitroglou, ainsi que les prêts de Kevin Strootman et Nemanja Radonjic. Toutefois, cela est loin d’être suffisant pour remettre les comptes du club phocéen dans le vert. Par conséquent, il faudra s’attendre à de nouvelles opérations cet été, à l’instar d’un départ de Boubacar Kamara, l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’OM, ou de Dimitri Payet, l’un des plus gros salaires du club phocéens.

« Je suis venu voir tous les joueurs »