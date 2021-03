Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’été prochain, Pablo Longoria devra prendre une décision XXL

Publié le 14 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

En fin de contrat en juin 2022, Boubacar Kamara pourrait finalement être vendu cet été, d’autant plus que la volonté du joueur de l’OM ne semblerait pas claire…

Récemment passé de directeur du football à président de l’OM, Pablo Longoria a du pain sur la planche à l’approche de la fin de la saison et de ce fait, du début du mercato estival. En effet, Jordan Amavi et Florian Thauvin seront tous les deux en fin de contrat lorsque celui de Boubacar Kamara entrera dans son ultime année. De quoi obliger Longoria à préparer ce dossier. Une prolongation ou une vente importante, quel sera le choix du président de l’OM pour le minot marseillais ?

Le dossier Kamara plus épineux qu’il n’y paraît ?