Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Prolongation, départ... Kamara en plein doute pour son avenir ?

Publié le 13 mars 2021 à 9h45 par Th.B.

En fin de contrat à l’OM en juin 2022, Boubacar Kamara serait amené à aller voir ailleurs cet été s’il ne prolongeait pas. À l’instant T, le Français serait dans une phase de réflexion.

Boubacar Kamara est sans contestation possible un poids lourds de l’effectif marseillais bien qu’il ne soit âgé que de 21 ans. Néanmoins, à l’instar de Florian Thauvin dont le contrat court jusqu’en juin prochain, Kamara serait susceptible de quitter le club phocéen lui aussi au cours du prochain mercato. En effet, son engagement avec l’OM prenant fin en juin 2022, le Français sera vendu si aucun accord ne venait à être trouvé pour une prolongation de contrat d’ici-là. C’est du moins l’information que L’Équipe a divulgué dans ses colonnes de ce samedi, tout en soulignant les difficultés que rencontrera le président Pablo Longoria pour parvenir à prolonger son bail à l’OM. Du côté de Kamara, on se poserait également des questions.

Boubacar Kamara tiraillé pour son avenir