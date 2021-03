Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dilemme cornélien à 40M€ pour Longoria avec Kamara ?

Publié le 13 mars 2021 à 8h45 par Th.B.

Formé à l’OM, Boubacar Kamara a toujours apporté satisfaction au staff technique du club comme à ses dirigeants qui devraient cependant prendre une décision radicale à l’approche du mercato estival quant à son avenir, son contrat approchant à son terme (juin 2022).

Minot marseillais, Boubacar Kamara devrait, à l’instar de l’été 2019 avant que son contrat ne soit prolongé par l’ancien directeur sportif Andoni Zubizarreta, faire une nouvelle fois parler de lui sur le marché des transferts. En effet, son engagement prenant fin en juin 2022, l’OM pourrait bien être contraint de vendre cet été le défenseur/milieu de terrain formé au club. La cause ? L’absence de signal concret d’une éventuelle prolongation. Et une telle éventualité ne serait pas chose aisée à obtenir pour les dirigeants de l’OM pour deux raisons.

Le vendre au prix fort ou s’asseoir sur un beau pactole en prolongeant Kamara ?