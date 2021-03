Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tuchel tente de jouer un sale tour à Sampaoli !

Publié le 13 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Nouvel entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel souhaiterait attirer Boubacar Kamara chez les Blues. Un joueur qu'il suivait déjà lorsqu'il était au PSG.

Désormais entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel pourrait toutefois s'appuyer sur son expérience sur le banc du PSG pour se renforcer. En effet, l'été dernier, lorsqu'il était encore à Paris, le technicien allemand semblait apprécier le profil de Boubacar Kamara. Et d'après les informations de Romain Canuti, Thomas Tuchel n'aura pas perdu de vue le jeune milieu de terrain de l'OM.

Tuchel pense toujours à Kamara