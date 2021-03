Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une vraie carte à jouer dans le dossier Messi !

Publié le 12 mars 2021 à 18h45 par La rédaction

Alors que Lionel Messi voudrait obtenir des garanties sportives de la part de Joan Laporta, le PSG et Manchester City se tiendraient prêts à formuler leur offre.

L’avenir de Lionel Messi devrait se décider dans les prochaines semaines. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, l’attaquant argentin n’a toujours pas prolongé son bail, mais devrait s’entretenir prochainement avec le nouveau président du club, Joan Laporta, afin d’évoquer son avenir. Selon The Sun , Messi voudrait obtenir des garanties sportives et voudrait avoir la certitude que des renforts arriveront lors du prochain mercato estival. Dans le cas contraire, la Pulga pourrait plier bagages et rejoindre une nouvelle équipe européenne.

Le PSG et Manchester City préparent leur offensive