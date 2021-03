Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli se prononce sur le prochain mercato !

Publié le 12 mars 2021 à 16h10 par D.M.

Alors que l’avenir de plusieurs joueurs de l’OM demeure incertain, Jorge Sampaoli ne s’est pas encore penché sur la saison prochaine et notamment sur le visage de son effectif.

A Marseille, le mercato estival promet d’être agité. En effet, plusieurs joueurs à l’instar de Jordan Amavi ou encore de Florian Thauvin voient leur contrat expirer à la fin de la saison et Pablo Longoria tente de les conserver. Par ailleurs, le nouveau président va devoir gérer l’avenir de certains éléments, courtisés à l’étranger. C’est le cas notamment de Duje Caleta-Car, proche d’un départ à Liverpool au mois de janvier, mais aussi de Boubacar Kamara et d’Arkadiusz Milik, qui pourrait quitter l’OM notamment si une équipe italienne se manifeste. Nommé au poste de président, Longoria devra travailler en étroite collaboration avec Jorge Sampaoli, arrivé il y a quelques jours au sein de la cité phocéenne.

« Je ne pense pas encore à la prochaine saison »