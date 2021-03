Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli cible déjà un renfort à 18M€ !

Publié le 12 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Prêté par le Bayern Munich à l’OM, Michaël Cuisance pourrait bel et bien continuer au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli la saison prochaine.

Après son transfert avorté à Leeds, Michaël Cuisance a finalement mis le cap vers l’OM l’été dernier. Le milieu de terrain français a été prêté par le Bayern Munich au club phocéen, qui dispose d’ailleurs d’une option d’achat à hauteur de 18M€. Toutefois, alors que les performances de Cuisance sont loin d’être à la hauteur, les questions se posent sur son avenir. L’OM va-t-il conserver le joueur de 21 ans ? Alors que le choix de Jorge Sampaoli sera très important, l’Argentin a livré une première réponse.

« S'il y a moyen de trouver un compromis pour qu'il reste… »