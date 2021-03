Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une tendance très claire pour l'avenir de Cuisance !

Publié le 3 mars 2021 à 0h45 par La rédaction

Très décevant depuis son arrivée à l’OM, Michaël Cuisance pourrait ne pas s’éterniser dans le club phocéen. Prêté par le Bayern Munich, le Français pourrait revenir en Bundesliga cet été, Marseille n'envisageant pas de le garder pour le moment.

Prêté par le Bayern Munich l’été dernier, Michaël Cuisance peine à convaincre à l’OM. Accueilli comme un très grand espoir du football français, l'ancien du Borussia Mönchengladbach n'arrive pas à s'imposer dans le club olympien. Même s’il est régulièrement utilisé, le milieu de terrain est très peu décisif pour le club phocéen (26 matchs, une seule passe décisive et aucun but). Plus encore, Cuisance ne fait pas partie des titulaires indiscutables de l’équipe. Pour l’heure, le joueur de 21 ans est considéré comme un échec à l’OM. Avec des performances très en-dessous de ce qu'on attendait de lui en début de saison, Cuisance pourrait ne pas s’éterniser dans le club olympien.

L’OM n’envisage pas de conserver Cuisance cet été