Mercato - OM : Pour la vente de l’OM, McCourt aurait tout prévu !

Publié le 2 mars 2021 à 22h15 par Th.B.

C’est à ne plus rien y comprendre. À l’occasion d’une interview accordée à La Provence , Frank McCourt a assuré ce mardi qu’il n’avait nullement l’intention de vendre l’OM où il veut bâtir un « projet générationnel » avec sa famille. Il ne compte donc pas passer la main en acceptant une importante somme via un rachat du club par des fonds saoudiens ou autre. Cependant, So Foot a assuré ces dernières heures que le propriétaire de l’OM tiendrait un discours bien différent en coulisse auprès des hautes instances du football français. Une vente courant 2022 serait dans un coin de la tête de l’homme d’affaires américain. Au micro de RMC Sport , Frank McCourt a réaffirmé sa ferme prise de position au sujet des incessantes rumeurs de vente. Mais son plan resterait le même à terme.

« Il veut un objet sain à vendre »