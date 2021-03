Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Camavinga se précise...

Publié le 12 mars 2021 à 15h30 par A.M.

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2022, Eduardo Camavinga devrait vivre un été mouvementé. Le milieu de terrain français a d'ailleurs évoqué son avenir. Zinedine Zidane a également évoqué la situation d'un joueur qui semble lui plaire.

Après une première saison exceptionnelle en Ligue 1 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga marque le pas depuis le début de l'exercice en cours. Moins influent dans le jeu breton, le jeune international français trouvera peut-être plus facilement sa place sous les ordres de son nouvel entraîneur, Bruno Genesio. Quoi qu'il en soit, le Stade Rennais va rapidement devoir gérer l'avenir de sa pépite. Et pour cause, le contrat d'Eduardo Camavinga prend fin en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, les Rouge et Noir ne prendront pas le risque de le voir partir libre à l'issue de son bail comme l'expliquait récemment Florian Maurice : « Lors des derniers matchs, nous avons vu le Camavinga des mois précédents. C'est intéressant pour nous, cela montre qu'il est lié au Stade Rennais. Nous voulons continuer dans cette direction. Nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison. Nous poursuivons les discussions avec ses agents pour trouver une solution, avant de discuter de la possibilité de le voir partir gratuitement en 2022. Je pense qu'il est très respectueux envers le club qui l'a formé. Je ne pense pas que nous arriverons à cette situation là. »

L'indice de Camavinga sur son avenir