Mercato - Real Madrid : Dortmund donne le ton pour Haaland !

Publié le 14 mars 2021 à 17h00 par Th.B.

Le Real Madrid serait en course pour s’attacher les services d’Erling Braut Haaland et devrait se frotter aux plus grands clubs anglais dont Manchester City. Néanmoins, le Borussia Dortmund ne compterait pas se séparer de son joyau de sitôt.

Dans quel club finira Erling Braut Haaland la saison prochaine ? Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, le Norvégien ne devrait, sauf énorme revirement de situation, pas honorer son contrat jusqu’à son terme. En effet, le Real Madrid voudrait faire de lui le grand nom de son attaque à court terme et le verrait comme sa recrue phare du prochain mercato. Cependant, Manchester City et Chelsea sembleraient décidés à défier le champion d’Espagne dans la course à la signature d’Haaland. À 20 ans, le buteur du Borussia Dortmund semble avoir les plus grands clubs européens à ses pieds. Néanmoins, ce n’est pas pour autant que son départ aura forcément lieu cet été d’après le directeur sportif du BvB .

« S’il devait nous quitter à un moment donné, seule une poignée de clubs seraient dans la discussion »