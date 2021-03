Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une opération légendaire se prépare pour Haaland !

Publié le 14 mars 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Une énorme bataille aurait lieu, en coulisse, au sujet d'Erling Braut Haaland. Les plus grandes équipes européennes voudraient l'attirer, mais le joueur du Borussia Dortmund souhaiterait rejoindre l'Angleterre.

Avec Kylian Mbappé, il est le joueur de ce début d’année 2021. Agé seulement de 20 ans, Erling Braut Haaland monopolise l’actualité grâce à ses prestations majuscules sous le maillot du Borussia Dortmund, mais aussi en raison des rumeurs sur son avenir. Auteur de 19 buts en Bundesliga, celui qui est devenu, ce mardi, le plus jeune joueur à atteindre la barre des 20 buts en Ligue des champions, devrait faire l’objet d’une lutte acharnée entre plusieurs cadors européens. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, Haaland dispose d’une clause libératoire fixée à 75M€, qui ne prendra qu’effet en 2022. Une somme dérisoire au vu des performances de l’international norvégien. Malgré cette énorme opportunité, les équipes ne souhaiteraient pas attendre l’année prochaine et voudraient passer à l’action dès le prochain mercato estival. Et la liste des prétendants est longue.

Le Real Madrid et le Barça se battent pour Haaland

Depuis de nombreuses semaines, la presse espagnole évoque une possible arrivée d’Erling Braut Haaland. Les deux plus grands clubs du pays, le Real Madrid et le FC Barcelone, seraient intéressées par le Norvégien, considéré comme le joueur de la prochaine décennie. Alors qu’il courtise Kylian Mbappé depuis de nombreuses années, le président de la Casa Blanca , Florenitno Perez, aurait été impressionné par les dernières sorties d’Haaland en Ligue des champions et aurait changé son fusil d’épaule. Le dirigeant, conscient du manque de puissance en attaque, souhaiterait recruter, en priorité, un buteur et aurait jeté son dévolu sur le joueur du Borussia Dortmund. Les dirigeants du Real Madrid, qui ont accepté ces derniers mois d’envoyer Achraf Hakimi et Reiner Jesus en Allemagne, espèrent trouver un accord avec leurs homologues dans les prochaines semaines. Quant au FC Barcelone, il est au second plan, prêt à formuler une offre importante. Selon Mundo Deportivo , Joan Laporta serait prêt à recruter Haaland, malgré les difficultés financières importantes de sa formation. Afin de formuler la meilleure proposition, l’équipe blaugrana pourrait se séparer de nombreux joueurs lors du prochain mercato estival, ce qui lui permettra de fiancer l’opération. Selon As, l'arrivée prochaine de Sergio Agüero ne devrait pas remettre en cause cette opération encore plus complexe. Mais selon la presse italienne, un départ en Espagne ne serait pas la priorité d’Erling Braut Haaland.

Haaland privilégierait un départ en Premier League