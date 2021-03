Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le prix est fixé pour Haaland !

Publié le 14 mars 2021 à 10h00 par La rédaction

Les plus grandes équipes européennes à l'instar du Real Madrid, de Manchester City ou de Chelsea auraient ciblé Erling Braut Haaland. Le Borussia Dortmund serait prêt à le laisser filer, mais pas pour moins de 120M€.

En ce début d’année 2021, il est énormément question d’Erling Braut Haaland. Et pour cause, âgé seulement de 20 ans, l’attaquant norvégien se montre performant sous le maillot du Borussia Dortmund et bat des records de précocité. Auteur d’un doublé face au FC Séville en Ligue des champions mardi dernier, le prodige est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 20 buts en C1. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la Ruhr, Haaland fait l’objet de nombreuses rumeurs ces dernières semaines et est courtisé par les plus grandes équipes européennes.

Le BVB demanderait entre 120 et 130M€ pour Haaland

Selon les informations de Nicolo Schira, le Real Madrid, Manchester City et Chelsea feraient partie des équipes intéressées par Erling Braut Haaland. L’attaquant norvégien pourrait quitter le Borussia Dortmund durant l’été 2022 pour seulement 75M€, avec l’entrée en vigueur de sa clause libératoire, mais les prétendants de l’attaquant norvégien ne voudraient pas attendre cette échéance.. A en croire le journaliste Italien, le club allemand serait prêt à vendre sa star lors du prochain mercato estival et récupérer le maximum d’argent. Le BVB réclamerait une somme comprise entre 120 et 130M€. Reste à savoir si une équipe sera prête à dépenser cette somme.