Mercato - PSG : Une décision invraisemblable de la Juventus pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 14 mars 2021 à 18h10 par T.M.

De plus en plus, il est question d’un futur départ de Cristiano Ronaldo. Alors que la Juventus pourrait ne pas s’opposer à cela, elle pourrait également ne demander aucune contrepartie en échange. Explications.

Partira, ne partira pas ? Depuis l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions, l’avenir de Cristiano Ronaldo est plus incertain que jamais. En effet, bien qu’il démontre encore tout son talent chaque week-end, le Portugais veut toujours gagner et notamment sur la scène européenne. Ainsi, face aux échecs répétés de la Vieille Dame, Cristiano Ronaldo pourrait bien décider d’aller ailleurs et des rumeurs l’annoncent déjà du côté du PSG ou encore du Real Madrid. Et alors que le salaire du quintuple Ballon d’Or pourrait être un obstacle, la Juventus pourrait tout de même faciliter les choses pour les clubs intéressés.

Un transfert… à 0€ ?